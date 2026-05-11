Španjolci: Gotovo je, Jose Mourinho je novi trener Real Madrida

Podijeli :

AP Photo/Pedro Rocha via Guliver

Španjolski mediji navode da bi se legendarni Portugalac trebao vratiti na klupu Real Madrida.

Povratak Josea Mourinha u Madrid, tvrde izvori iz Španjolske, mogao bi biti potvrđen odmah nakon završetka sezone, odnosno 24. svibnja, nakon utakmice protiv Athletic Bilbaa.

Nakon dvije godine bez trofeja, napetosti u svlačionici i sve izraženijih problema unutar momčadi, predsjednik Florentino Perez odlučio je posegnuti za trenerom koji dobro zna kako se nositi s jakim egima i velikim pritiskom.

POVEZANO VIDEO / Barcelona slavila u El Clasicu i osigurala naslov prvaka Španjolske!

“Jose Mourinho je novi trener Real Madrida. Njegov angažman bit će službeno potvrđen odmah po završetku sezone”, navodi španjolski Cope.

Perez je spreman Mourinhu dati znatno veće ovlasti nego što su treneri Reala imali u posljednjim godinama, navodi isti izvor. To znači da bi ovog ljeta moglo doći i do odlaska igrača i promjene u kadru.

Već se spominju i prvi prioriteti u prijelaznom roku. Real bi, prema tim tvrdnjama, trebao tražiti dominantnog braniča, zadnjeg veznog te napadača koji može odgovoriti zahtjevima Mourinhova sustava.