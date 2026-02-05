Španjolci: Dosuđen je penal za ono što nije viđeno u 123 godine. Ćaleta-Car je napravio nadrealan prekršaj

Podijeli :

xRicardoxLarreinax

Duje Ćaleta-Car je u fokusu španjolske javnosti...

Stoper Real Sociedada i hrvatske reprezentacije nevjerojatnim je potezom skrivio kazneni udarac u četvrtfinalu Kupa kralja protiv Alavesa, a njegov potez završio je na naslovnicama vodećih španjolskih medija.

Ćaleta-Car je u vlastitom kaznenom prostoru pokušao zaustaviti Tonija Martineza tako što je suparniku navukao dres s leđa preko glave, potpuno mu zaklonivši vidno polje, a potom ga je dodatno zakačio rukom po glavi i leđima. Nakon pregleda snimke, sudac Quintero je pokazao na bijelu točku i Ćaleta-Caru dodijelio žuti karton.

Sve su prokomentirali i tamošnji mediji, evo kako je to vidio As:

“Dosuđen je penal za ono što nije viđeno u 123 godine Kupa kralja i u gotovo 100 godina La Lige. Faul Ćaleta-Cara je apsolutno nadrealan. Naravno, njegov potez odmah je postao viralan na društvenim mrežama.”

Ništa blaža nije bila ni Marca, koja je čak dva teksta posvetila tom događaju. U jednom od njih stoji:

“Nogomet se kod nas igra više od stoljeća, ali nikada nismo vidjeli ovakav penal”. U nastavku dodaju:

“Hrvat Duje Ćaleta-Car ušao je u povijest nogometa kao prvi koji je napravio penal poput njegovog na Toniju Martinezu. U želji da mu otme loptu otišao je predaleko. Zgrabio ga je za dres i prebacio mu ga preko glave. Zaklonio mu je pogled kao da je riječ o dječjoj igri.”