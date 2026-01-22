Španjolci: Dinamo dovodi krilo iz Barcelone?

Podijeli :

AP Photo/Manu Fernandez via Guliver

Na Maksimir bi mogao stići još jedan igrač iz Barcelone.

Krilo Barcelone, Dani Rodriguez u ozbiljnim je pregovorima s Dinamom oko dolaska na Maksimir na posudbu do kraja sezone, piše to katalonski Sport.

“Barcelona vjeruje da Rodriguez ima budućnost u prvoj momčadi, u koju je bio uvršten za sinoćnje gostovanje kod Barcelone u Ligi prvaka”, pišu Španjolci.

Kako piše Germanijak, ova priča je realna, jer i sam igrač nema ništa protiv dolaska, naprotiv, on je pristao na dolazak, no, u ovom trenutku realnije je da bi mogao doći na ljeto nego ove zime. Dinamo bi ga htio dovesti na posudbu s pravom otkupa, što znači ne samo do ljeta kako se u prvi tren pisalo, ali u Maksimiru misle da on u ovom trenutku nije neophodan, a i ne zna se hoće li ga Barcelona pustiti.

Rodriguez je standardni član rezervne momčadi Barcelone, Barce Athletic koja igra u četvrtoj ligi. No, ne može se probiti u prvu momčad pored Laminea Yamala, Raphinhe i Roonyja Bardhija.

Rodriguez je za seniorsku momčad Barcelone debitirao u svibnju prošle godine protiv Valladolida, ali je već u 35. minuti morao biti zamijenjen zbog teške ozljede ramena nakon koje je pauzirao četiri mjeseca.

Na teren se vratio u rujnu prošle godine. U zadnjih sedam utakmica tri puta je bio strijelac, a u istom periodu upisao je i četiri asistencije. Rodriguez je stigao u Barcelonu iz Real Sociedada 2020.