Šok u Barceloni: Veznjak će zbog teške ozljede izbivati nekoliko mjeseci

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Nizozemski veznjak Frenkie de Jong vratio se teško ozlijeđen s netom završenog Svjetskog prvenstva.

Detaljni liječnički pregledi obavljeni u ponedjeljak potvrdili su crne slutnje Barcelonine medicinske službe, pa 29-godišnjeg nogometaša čeka dugotrajan oporavak i izbivanje s terena na samom početku nove sezone.

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Prema izvješćima španjolske Marce, De Jong se u ponedjeljak pojavio u klupskom trening-kampu na rutinskim testiranjima nakon završetka reprezentativnih obveza. On je bio standardni prvotimac u svim utakmicama Nizozemske na Svjetskom prvenstvu, gdje su reprezentativni put završili u osmini finala nakon poraza od Maroka nakon izvođenja jedanaesteraca. De Jong je u toj utakmici odigrao čak 110 minuta, nakon čega je osjetio prve probleme.

Prve procjene govore o tome da bi nizozemski veznjak mogao izbivati s terena i do četiri mjeseca, što znači da bi se natjecateljskom ritmu mogao vratiti tek u studenom. Za Barcelonu je ovo golem gubitak s obzirom na to da je De Jong, koji je u klub stigao u srpnju 2019. godine i ima ugovor do ljeta 2029., jedan od ključnih nositelja igre u veznom redu sa 197 upisanih nastupa.

Ova ozljeda nastavak je De Jongovih problema sa zdravstvenim kartonom, budući da je i prošle sezone propustio gotovo dva mjeseca zbog ozljede bedrenog mišića.