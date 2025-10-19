VIDEO / Sociedad u posljednjim minutama izvukao bod protiv Dinamovog protivnika: Ćaleta igrao 90 minuta, Sučić ostao na klupi

Podijeli :

U devetom kolu španjolske La Lige sreli su se Celta Vigo i Real Sociedad za koji igraju dva Hrvata, Duje Ćaleta-Car i Luka Sučić. Baskijski klub s dvojicom Hrvata nalazi se u teškoj situaciji, a za vrijeme utakmice u Vigu činilo se da će biti u još težoj. Međutim, u posljednjim trenucima im Carlos Soler donio važan bod.

Povela je Celta u 20. minut golom Pabla Durana da bi Real Sociedad privremeno izjednačio u 49. minuti golom Mikela Oyarzabala. Privremno jer je ubrzo njegov pogodak poništen zbog zaleđa.

Prije tog pogotka, još u prvom dijelu, je Celta ostala s igračem manje zbog drugog žutog kartona Carla Starfelta. Na kraju se taj potez Šveđanina ispostavio kobnim za Celtu jer je u 89. minuti Carlos Soler pogodio za 1:1 i bod Sociedada.

Ovim bodom je Celta ostala na 17. mjestu dok je Socieda poziciju niže s jednim bodom manje. Celta će inače biti i protivnik Dinama u Europskoj ligi. Klub iz Viga će na Maksimiru gostovati 6. studenog.

Gledatelji u Hrvatskoj program regionalnog sportskog kanala Sport Klub i ubuduće će moći pratiti na Telemachu, Total TV-u, OptiTV-u i preko platforme EON koja je dostupna svim gledateljima.