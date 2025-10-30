Sljedeći europski protivnik Dinama tek u drugom dijelu slomio šestoligaša u Kupu

Podijeli :

AP Photo/Joan Monfort via Guliver Images

Idući europski suparnik zagrebačkog Dinama, Celta Vigo plasirala se u 2. kolu Kupa kralja nakon što je na gostovanju porazila šestoligaša Puerto de Vegu sa 2-0.

Bio je to povijesni trenutak za Puerto de Vegu, ali i za cijelu Naviju. Utakmica se nije mogla igrati na njihovom stadionu jer nije zadovoljavao minimalne uvjete, pa je utakmica preseljena u obližnjoj Naviji. Kapacitet stadiona povećan je sa 500 na preko 3.000 gledatelja koji su nestrpljivo čekali utakmicu.

Domaćin je pružio odličnu predstavu u prvom poluvremenu, trebalo je gotovo dvadeset minuta Celti da stvori prvu priliku. Gosti su utakmicu prelomili u nastavku, a strijelci su bili Oscar Marcos u 51. minuti, te David Rodriguez iz kaznenog udarca tri minute kasnije.

Celtin trener Claudio Giraldez je pruži priliku igračima koji manje igraju.

Dinamo i Celta će odmjeriti snage u četvrtak, 6. studenog na stadionu Maksimir u sklopu 4. kola Europske lige.

Prije međusobnog ogleda “Modre” u subotu čeka derbi protiv Rijeke, dok Celta u nedjelju gostuje kod Levantea.

Dinamo je četvrti sa sedam bodova, dok je Celta na devetoj poziciji sa šest bodova.