Skauti Betisa dolaze u Vinkovce gledati hit-igrača HNL-a

Glavni skaut Betisa, koji je sinoć pratio susret španjolskog kluba s Dinamom (1:3), danas dolazi u Vinkovce kako bi uživo ocijenio Iurija Tavaresa (24), budućeg reprezentativca Zelenortskih otoka, čiji interes među europskim klubovima rapidno raste, prenosi tportal.

Varaždin za svog krilnog napadača mogao bi inkasirati oko 2,5 milijuna eura, što bi bio jedan od najvećih transfera u povijesti kluba.

Tavares je već dugo na radaru brojnih skauta, a njegova vrijednost dodatno raste zbog nastupa na nadolazećem Svjetskom prvenstvu. Ključnu ulogu u njegovom dolasku u Varaždin odigrali su agenti iz agencije Niagara, Andy Bara i Saša Maček, koji će vjerojatno biti važni i u realizaciji velikog transfera.

Bara je sinoć u razgovoru s predstavnicima Betisa razmijenio dojmove o Tavaresu, dok za njega pokazuju interes i Hajduk, francuski Auxerre, belgijski Gent te nizozemski Groningen.