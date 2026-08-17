Skandal na pripremama Reala: Mbappe udario Katića u glavu!?

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Nogometaši Real Madrida zaključili su ljetne pripreme pod vodstvom povratnika Josea Mourinha uvjerljivom 3:0 pobjedom protiv Schalkea u Gelsenkirchenu, no slavlje je zasjenio jedan sramotan potez Kyliana Mbappea.

Iako su “Kraljevi” upisali novu pobjedu pogocima Kyliana Mbappéa, Deana Huijsena i Carlosa Espija, sve je ostalo u sjeni nesportskog poteza prve zvijezde Madriđana.

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U fokusu medija i javnosti našao se incident između Mbappéa i reprezentativca Bosne i Hercegovine Nikole Katića. Nakon jednog izgubljenog duela na terenu, nervozni Francuz prišao je Katiću i udario ga u glavu. Unatoč burnoj reakciji njemačkih navijača na tribinama, glavni sudac utakmice prošao je preko incidenta bez sankcija.

Incident je izazvao oštre reakcije i žestoke kritike u medijima susjedne države. Portal SportSport navedeni je potez francuskog napadača opisao sljedećim riječima:

“Sramotno, skandalozno i kukavički.”

Inače, Real Madridu ovo je bila četvrta pobjeda u pet pripremnih dvoboja (uz pobjede protiv Leganésa, Ferencvárosa i Deportiva te remi s Fiorentinom). Iako Mourinho može biti zadovoljan rezultatskim učinkom momčadi uoči starta sezone, ovakvi potezi pokazuju da ga čeka ozbiljan posao u upravljanju svlačionicom.