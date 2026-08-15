SK komentatori otkrivaju zašto vole La Ligu, koji je to čaroban sastojak čini posebnom

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Ne pamtimo niti jednu nogometnu ligu koju smo s toliko strasti čekali da se vrati na programe Sport Kluba. Zoran Grgić, Ivan Hodoba i Željko Vela su napokon dočekali da se nogomet iz zemlje svjetskih prvaka vrati kući

Kaj ima novo sa Španjolcima?

Šef se samo znakovito smješkao, čuvao je to tajnu kao da je pohranjena u najčuvanijem sefu.

Ivan Hodoba, koji je za vrijeme SP-a prenosio utakmice na HRT-u nije mogao dočekati taj trenutak.

Šef je bio potpuno miran, no kada je pustio bijeli dim, bio je to dan koji je dočekan pjenušcem.

Zoran Grgić je u ovom trenutku najstariji komentator Sport Kluba, već su ga malo nagrizle i godine, ali povratak La Lige za njega će nedvojbeno biti eliksir.

“Kada sam 2021 godine, zadnji puta prenosio utakmicu La lige, nisam bio siguran hoće li mi se ta privilegija ukazati ponovno. Ali je! La liga. Meni osobno strast, emocija, nogomet kakvog želim, uzbuđenje koje osjećam čim utakmica započne! Racionalno objašnjenje nemam. Možda, što sam više od svih liga prije komentatorskog posla, najviše gledao La ligu. Na sve dostupne načine. Možda Ronaldo, čarolije Ronaldinha, Messi, pa onaj Deportivo La Coruna… Tko zna. Ali odgovara mi španjolski stil igre. Nebitno tko igra. Recimo, onaj Atletico Madrid koji je igrao tako da zabije jedan gol i završi utakmicu, nitko nije volio! Ja jesam. Zbog energije Simeonea, zbog strategije, koncepta… Meni nogomet nisu samo golovi. Pa sjećam se Joaquina iz Betisa, Aspasa iz mladih dana iz Celte, pa Getafea sa Bordalasom. Sto različitih priča, meni svaka kao bajka. Prošlo je pet godina. Dosta se toga promijenilo. Atletico ne igra više onako. Real više nije Real. Došao je sve bolji Villareal. A i vratio nam se Deportivo. I jedva čekam početak. Onaj osjećaj s početka priče! Dobro došla La liga opet na Sportklub” – u dahu će Zoran Grgić.

Ivan Hodoba nije samo zaljubljen u španjolski nogomet. On je strastven prema njihovoj kulturi, gastronomiji, običajima. Proputovao je tu posebnu zemlju od sjevera do juga, pogledao puno utakmica u živo. I vjerojatno je u ovom trenutku najsretniji čovjek.

“Povratak la lige. Wow. Nestvarno. Teško mi je nešto reći, a da pritom nema prizvuke patetike. Jednostavno najljepši nogomet, pa još sada u zemlji svjetskih i europskih prvaka, ne može bolje. Moja ljubav prema španjolskom nogometu ide puno dalje od same igre. Ta kultura, emocija, stil života; s jedne strane “Tranquilo”, a opet maksimalno strastveno, s posebnim žarom kada je riječ o sportu, naročitu nogometu. Sami nogomet pak nadilazi granice onog što većinu ljudi koji ga prate čini sretnim. Ne nužno tko će zabiti više golova, ili čak pobijediti, već uživati u onom između. Jer golova je ionako u prosjeku malo. Ako uzmemo (optimistično) 3 po dvoboju, to bi bilo po jedan svakih 30 minuta. A što je s onim prostorom između? – E tu su Španjolci nenadmašni, barem prema mojim nogometnim vrijednostima. Neki dribling, brza pas igra, lucidnosti i minijature u prvim dodirima s loptom, gurnuta lopta kroz noge, to je ono što ih tamo uče od malena. A posebno guštanje je pratiti mlade talente u ne toliko eksponiranim klubovima, npr Levante, Elche, ili netko treći, gdje moguće upravo dok ovo pišemo trenira budući svjetski prvak. Jer iako je odljev igrača nikad veći u smjeru bogatije Premier lige, svaki od njih koji su osvajali sva moguća prvenstva za mlađe igrače, a kasnije Euro i Mundijal, apsolutno svi su počeli i stasali u nekom klubu Primere. La Liga je emocija, onaj osjećaj koji nosiš u sebi, kojeg ne možeš opisati, poput najdraže boje, najdraže hrane, ili najdražeg kluba. Ne može se opisati riječima, nacrtati ili objasniti, to jednostavno imaš u sebi, i ne pitaš dalje…”

Željko Vela, koji je ‘prohodao’ kada je ovaj posao u pitanju u tada strogoj školi HRT-a. Dugo je čekao svoj trenutak, a kako je HRT tada prenosio samo La Ligu i Serie A. Željko nam je otkrio kako se za utakmice pripremao prije nove – računalne ere.

“E to je bio izazov, ali za mladog novinara koji želi postati komentator dobar put. Bio sam sretan ako je netko donio magazin La Lige koji je predstavljao sve klubove, ali to je bilo osnovno. Zna sam tada zamoliti Roberta Jarnija, Igora Cvitanovića da mi pogledaju što pišu španjolski sportski listovi i na taj sam se način educirao. Sjećam se i da ti prijenosi u tehničkom smislu nisu bili kao ovi danas, nekad nisi mogao prepoznati brojeve, slika nije bila sjajna.Ali bilo je to pravo uzbuđenje – prisjetio se Vela.”

Zanimljiv je i dolazak na Sport Klub.

“Da, prva utakmica koju sam prenosio bio je dvoboj madridskog Reala i Betisa. Veselim se povratku, povijesno jako natjecanje, s puno vrhunskih nogometaša, dva kluba koja se u svijetu izgovoraju s velikim poštovanjem. Ali i ostali klubovi nude kvalitetu. Njihov način igre voliš ili ne voliš, tako da jedva čekam da počne, a privilegij je što na jednom mjestu možeš prenositi 380 utakmica u sezoni. To je fantastično.”

Vela nikada nije imao preferenciju prema nekom klubu iz Španjolske, ali jedan igrač mu je ostao trajna uspomena.

Bio je to Raul. napadač Reala. Kada sam ja počinjao komentirati on je bio relativno mlad igrač, pa sam tako u jednom prijenosu osam puta rekao mladi Raul. Eto, tako je on uvijek ostao mladi Raul.

La Liga je na Sport Klubu. Ugovor obuhvaća sezone 2026./27., 2027./28., 2028./29. i 2029./30., a Sport Klub će ponovno biti ekskluzivnu mjesto gdje će te taj sadržaj moći gledati. Tijekom 38 kola i 380 utakmica svake sezone navijači će moći pratiti sve klubove LALIGA EA SPORTS i najveće priče španjolskog nogometa – od borbe za naslov prvaka i plasmana u europska natjecanja do borbe za opstanak. A novinari i komentatori SK za vaš će spremati posebnu emisiju eSKanjola, mnogo sadržaja za društvene mreže i web portal na kojem će te vidjeti ono što ste možda propustili za vrijeme prijenosa- Golovi, najveće prigode, ali i priče, razgovori izjave, sve to nudit ćemo vam već od prve runde, koja starta 18. kolovoza. Tko čeka taj i dočeka. Počinje La Liga, uživajte!