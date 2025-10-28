Sjajni hrvatski golgeter pred transferom karijere, potpisuje za španjolskog velikana?!

Ove sezone postigao je 22 pogotka u 20 nastupa, a prema napisima španjolskih medija, za njega je ozbiljno zainteresirana Sevilla.

VIDEO / Hrvatski hit-napadač progovorio o pozivu u reprezentaciju i Daliću: ‘Uvjeren sam da…’ VIDEO / Sjajni hrvatski napadač nastavlja briljirati u Europi, pogledaje nova dva gola u KL

Kovačević je nogometne početke imao u Bjelovaru i Rijeci, a onda je prešao u Hajduk za kojeg je debitirao 2017. protiv Evertona, no nije se uspio nametnuti u prvoj momčadi.

Nakon posudbe u Rudešu karijeru je nastavio u Njemačkoj, SAD-u, Cipru, Sloveniji i Južnoj Koreji. Danas u Celju igra sezonu života, a prema Transfermarktu vrijedi 700 tisuća eura i nalazi se na širem popisu hrvatske reprezentacije.