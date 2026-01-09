Simeone se ‘ničeg ne sjeća’, a Vinicius mu ‘spušta’ i preko Instagrama

Podijeli :

Dosta reakcija izazvao je sukob trenera Atletico Madrida Diega Simeonea i zvijezde Real Madrida Viniciusa Juniora tijekom madridskog okršaja u polufinalu španjolskog Superkupa u Saudijskoj Arabiji.

Simeone je tijekom utakmice rekao Viniciusu da će ga Florentino Perez otpustiti.

“Florentino će te otpustiti, ‘zapamti’ što ti govorim…”, poručio je Simeone.

U drugom poluvremenu, kada je Brazilac zamijenjen, Simeone mu je ponovo prišao, pokušavajući ga uvjeriti da su zvižduci sa stadiona upućeni njemu. Vinicius, koji je već bio izvan terena, ljutito je reagirao, te je izbila manja svađa između dvije klupe.

Brazilski napadač nije ostao dužan, pa je nakon utakmice uzeo mobitel u ruke i komentirao objavu Fabrizija Romana.

“Izgubio si još jednu utakmicu “, napisao je Brazilac, uz emotikone tužnih lica.

O svemu je govorio i trener Reala Xabi Alonso nakon utakmice.

“Nije mi se svidjelo to što se dogodilo. Cholo mu je nešto rekao, a te stvari su protiv duha koji bi trebao imati prema protivničkim igračima. Ne sviđa mi se kada se sa njima tako razgovara. Nije prihvatljivo”, rekao je Alonso i dodao:

“Trudim se biti s poštovanjem prema igračima protivničke momčadi i obično s njima ne razgovaram. Kad sam vidio što je rekao, još mi se manje svidjelo. To nije dobar primjer sportskog ponašanja. Nije sve moguće, moraš poštovati protivnika. Sve što se događa na terenu ima svoje granice.”

Simeone je pak rekao da se “ne sjeća i ima loše pamćenje”.