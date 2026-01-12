Simeone se javno ispričao Viniciusu i Florentinu Perezu

Podijeli :

AP Photo/Altaf Qadri via Guliver

Trener Atletico Madrida, Diego Simeone ispričao se igraču i predsjedniku Real Madrida.

Simeone je u ponedjeljak javno uputio ispriku predsjedniku Real Madrida Florentinu Perezu i zvijezdi Kraljeva Viniciusu Junioru nakon kontroverznog incidenta koji se dogodio tijekom polufinala španjolskog Superkupa, priznajući da njegovo ponašanje “nije bilo primjereno“.

“Želio bih se ispričati gospodinu Florentinu i također gospodinu Viníiiusu zbog onoga što se vidjelo. Očito nije ispravno s moje strane da se dovedem u takvu situaciju i prihvaćam da nisam bio u pravu“, rekao je argentinski trener na konferenciji za medije nakon jutarnjeg treninga.

Podsjetimo, Movistar je objavio snimku na kojoj se, prema čitanju s usana, činilo da Simeone govori Viníciusu: “Florentino će te se riješiti, zapamti. Riješit će te se.”

Upitan ponovno o tom incidentu, Simeone je pojasnio da je riječ o isprici, a ne o traženju oprosta, te nije htio dodatno ulaziti u temu.

“Nemam što više dodati“, odgovorio je na pitanje o komentarima Xabija Alonsa koji je sugerirao da argentinski trener nije pokazao dobar sportski duh.

Simeone je pak bio izravan u procjeni polufinala protiv Real Madrida:

“Momčad koja pobijedi je ona koja zaslužuje proći dalje. Oni su pobijedili i zasluženo se plasirali“, izjavio je.

Osvrnuo se i na finale između Real Madrida i Barcelone.

“Barcelona je u vrlo dobrom trenutku, s odličnim igračima, trenerom s vrlo jasnim idejama i momčadi koja slijedi jasno definiranu filozofiju igre. Rezultati i trofeji koje osvajaju to potvrđuju“, zaključio je Simeone.