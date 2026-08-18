Simeone progovorio o sudbini Alvareza: ‘Sudac je izrekao presudu’

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David Klein Sportimage via Guliver

Trener Atlético Madrida Diego Pablo Simeone obratio se medijima uoči prvenstvenog dvoboja protiv Málage (srijeda, 21:00 sat, Sport Klub 3) na stadionu Riyadh Air Metropolitano.

U razgovoru s novinarima argentinski se stručnjak osvrnuo na pripremni period svoje momčadi, ali i na sudbinu ponajveće zvijezde momčadi, Juliána Álvareza.

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Govoreći o fizikalnom stanju i statusu argentinskog napadača, Simeone je poručio:

“Ja se bavim sportskim dijelom. U sportskom smislu, smatram da mu treba još malo vremena kako bi na najbolji način dočekao nedjelju. Potrebno mu je više treninga. On je najbolji igrač kojeg imamo i pokušat ćemo izgraditi momčad oko njega, imajući na umu njegovu igračku klasu. U ovom trenutku ne vidim da je spreman za nastup protiv Málage.”

Povodom izjava prvog čovjeka kluba Miguela Ángela Gila Marína, koji je odbacio mogućnost Álvarezova odlaska, Simeone je bio iznimno slikovit:

“Miguel Ángel je vlasnik kluba. Nema ničeg jasnijeg i izričitijeg od riječi vlasnika kluba. To je kao kada sudac izrekne presudu. Ono što je rekao sasvim je jasno i na to nema prigovora.”

Komentirajući reakcije navijača i medijska nagađanja oko napadača, dodao je:

“Ljudi će misliti ono što žele. Izuzetno poštujem svačije mišljenje u svim situacijama kroz koje smo prolazili — bilo da je riječ o Griezmannu, Diegu Costi ili danas o Juliánu.”

Osvrnuo se i na odlazak Antoinea Griezmanna te izazov slaganja nove momčadi:

“Drugog Griezmanna neće biti. To što je on radio bilo je nevjerojatno, godinama smo imali genija u momčadi i nedostajat će nam. No, kao što se dogodilo i s mnogim drugim važnim nogometašima, naći ćemo najbolji način za suradnju s momcima koji se priključuju momčadi.”

Posebne pohvale Simeone je uputio novom obrambenom pojačanju, Cutiju Romeru:

“On donosi liderstvo, snagu, kvalitetu, igračku hijerarhiju, predanost i pripadnost. Riječ je o nogometašu sa svim vrijednostima koje ga izravno poistovjećuju s Atlético Madridom.”

Govoreći o mladom Arnauu Ortizu, istaknuo je njegov radni mentalitet:

“Iz prošle sezone dolazi nakon odličnih igara s Fernandom. Imali smo pripreme da ga vidimo na djelu i uočili smo stvari koje nam mogu pomoći. Njegova skromnost i rad su na visokoj razini, pa se nadamo da će njegova sezona u momčadi biti upravo onakva kakvom je zamišljamo.”

Na kraju se osvrnuo i na još uvijek otvoreni prijelazni rok:

“Još uvijek prilagođavamo momčad. Neki momci imaju tek devet dana treninga iza sebe, a prijelazni rok još traje. Ništa me ne može iznenaditi — spremni smo na sve što se može dogoditi. Kada tržnica završi, točno ćemo znati na čemu smo.”

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