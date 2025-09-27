Simeone nakon potopa Reala: ‘Od početka smo znali gdje ih možemo povrijediti’

Podijeli :

Atletico je bio uvjerljiv u madridskom derbiju, pobijedivši Real 5:2, što je razveselilo trenera Diega Simeonea.

Sam Simeone ističe da je velika pobjeda zabilježena u vrlo važnom trenutku, kada je momčad bila u rezultatskoj krizi.

“Puno je emocija. Ovo je sezona koja je počela s poteškoćama. Puno je truda mnogih ljudi koji nisu vidljivi, a rad je odličan. Derbi je došao nakon loše serije. Dobro smo identificirali situacije koje smo trebali poboljšati i napredovali smo od Liverpoola, a danas je bila jako, jako dobra utakmica”, rekao je Simeone.

Plan igre činio se gotovo besprijekornim.

“Real je bez sumnje jedan od najboljih na svijetu. Od početka utakmice znali smo gdje ih možemo povrijediti. Nico, Giuliano, Barrios i Julian pojavili su se izvana, izvlačeći stopere i ostavljajući Sorlotha u kaznenom prostoru da stvara gol-šanse. Osim njihova dva gola, momčad je cijelo vrijeme igrala dobro.”