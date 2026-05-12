Sergio Ramos s bratom kupio španjolskog velikana koji se bori za ostanak

Podijeli :

(AP Photo/Eduardo Verdugo, File) via Guliver Image

Španjolski stoper Sergio Ramos već neko vrijeme je izvan najboljih europskih liga pa od 2025. godine boravi u Meksiku gdje je do kraja ove sezone igrao za tamošnji Monterrey. Iako službeno nije najavio mirovinu, ovaj potez mogao bi to nagovijestiti.

Naime, Sergio Ramos je, kako javlja talijanski novinar Fabrizio Romano, sa svojim bratom Reneom kompletirao proces kupovine Seville, sedmerostrukog osvajača Europa lige / Kupa UEFA-e.

Talijan javlja kako su još potrebni posljednji koraci s odvjetnicima prije službenog priopćenja kluba. Sevilla se inače donedavno nalazila u zoni ispadanja, ali su se s dvije pobjede sada uključili u borbu za europska mjesta te se nalaze na 13. mjestu La Lige, pet bodova udaljeni od sedmog mjesta i plasmana u play-off Konferencijske lige.

Ramos je inače svoju profesionalnu karijeru i započeo u Sevilli. Od 1996. se nalazio u njihovim mlađim uzrastima da bi 2003. debitirao za Sevilla Atletico, rezervnu momčad Seville. Od 2004. godine postao je standardni član Seville da bi 2005. prešao u Real Madrid u kojem je ostao sve do 2021. godine.

Tada je Madrid zamijenio PSG-om do 2023. godine, a onda se vratio u Sevillu gdje je bio do 2024. godine kada je uzeo i pauzu od nogometa. 2025. godine prešao je u Monterrey gdje mu je istekao ugovor.