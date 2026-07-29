Schalke priprema pravi spektakl: Igrat će protiv Real Madrida!

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Ralf Treese/DeFodi Images via Guliver

Novi/stari bundesligaš, Schalke 04, potvrdio je prijateljsku utakmicu protiv kraljevskog kluba.

Njemački velikan Schalke priprema se za povratničku sezonu u Bundesligu nakon trogodišnjeg izbivanja i igranja u drugom razredu njemačkog nogometa.

U Gelsenkirchenu punom parom grade momčad za predstojeće izazove. Uoči službenog početka sezone, navijače očekuje nevjerojatan spektakl, stiže im u goste Real Madrid.

Schalke će u nedjelju, 16. kolovoza s početkom u 17 sati, odigrati prijateljsku utakmicu protiv Kraljeva.

Ovaj okršaj organiziran je u sklopu velike proslave 25. obljetnice otvorenja Veltins Arene, kultnog stadiona na kojem klub igra svoje domaće susrete.