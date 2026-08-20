Samo na SK: La Liga je uvela novitete koji će oduševiti gledatelje pred ekranima

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AP Photo/Jose Breton by Guliver

Španjolska La Liga, koju ponovno možete gledati u programu Sport Kluba, ulazi u novu sezonu s nizom tehnoloških, natjecateljskih i organizacijskih noviteta.

Španjolski elitni razred priprema značajne promjene u prijenosima utakmica, radu sudaca, financijskim pravilima te društvenim projektima.

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Natjecateljski dio La Lige osvježen je povratkom triju poznatih klubova – Real Racing Cluba, RC Deportiva i Málage CF. Kvalitetu lige potvrđuje i podatak da šest klubova u svojim redovima ima aktualne svjetske prvake.

S ciljem ubrzanja ritma igre, uvedena su nova pravila koja ograničavaju gubljenje vremena pri izmjenama, pružanju liječničke pomoći i izvođenju prekida, dok je opseg VAR intervencija dodatno proširen.

Na tehnološkom planu ističe se uvođenje sustava Connected Ball na svim utakmicama, čime La Liga postaje prva profesionalna liga s ovom inovacijom na razini cijelog natjecanja. Tehnologija razvijena u suradnji s tvrtkama PUMA i KINEXON te Sudačkom komisijom omogućuje precizno praćenje položaja lopte i trenutka dodira, što će sucima olakšati donošenje brzih i točnih odluka.

Televizijski prijenosi također donose novitete koji će pružati još više uzbuđenja gledateljima. Putem RefCam kamera na jednoj utakmici po kolu gledatelji će moći pratiti susret iz perspektive glavnog suca, uključujući njegovu pripremu i komunikaciju s igračima. Na stadionima bez klasičnih zračnih kamera koristit će se mini-dronovi za pokrivanje specifičnih kutova, dok će grafički paket proširene stvarnosti u realnom vremenu prikazivati detaljne statistike, toplinske karte i analizu napadačkih zona.

Unutar modela ekonomske kontrole uvedene su prilagodbe kako bi se klubovima omogućila veća fleksibilnost. Postignut je dogovor prema kojem klubovi s ograničenim proračunom plaća mogu obnoviti ugovor s jednim igračem po sezoni mimo dosadašnjih restrikcija. Također, dioničarima je dopušteno ulaganje do dva milijuna eura u omladinske škole i ženski nogomet bez uračunavanja tih sredstava u limit proračuna prve momčadi.

U sklopu društvene odgovornosti, La Liga širi mrežu La Liga Cities Network i programe poput Futura Afición radi sprečavanja rasizma i vršnjačkog nasilja. Uveden je i novi protokol protiv diskriminacije i uznemiravanja koji na stadionima predviđa sigurne zone (“Ljubičaste točke” i “Ljubičaste sobe”), dok se projekt Ligue d’Égalité za razvoj ženskog nogometa i edukaciju trenerica širi na Etiopiju.

Sve utakmice La Lige, nastupe hrvatskih reprezentativaca te najzanimljivije trenutke sa španjolskih stadiona pratite ekskluzivno tijekom čitave sezone na kanalima Sport Kluba.

Gledatelji u Hrvatskoj program regionalnog sportskog kanala Sport Klub i ubuduće će moći pratiti na A1, Hrvatskom Telekomu, Telemachu, Total TV-u, OptiTV-u, te preko platforme EON koja je dostupna svim gledateljima.