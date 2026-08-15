Samo na SK: Evo kada se igra prvi El Clasico sezone, a kada ostali najveći derbiji La Lige

Podijeli :

AP Photo/Joan Monfort via Guliver

Pred nama je nova uzbudljiva sezona španjolskog nogometa, a borba za naslov i prestiž ponovno donosi pregršt spektakularnih okršaja, koje možete gledati uživo u programima Sport Kluba.

Nogomet u Španjolskoj daleko je više od puke igre na terenu; to je sudar identiteta, regionalnoga ponosa, tradicije i društvenih specifičnosti.

Pratite na SK: La Liga započinje ovaj vikend, a jedna utakmica je odgođena. Osasuna izašla s oštrim priopćenjem La Liga samo na SK: Evo koje Hrvate gledamo na španjolskim travnjacima u novoj sezoni Liga svjetskih prvaka na Sport Klubu!

Španjolski derbiji nose posebnu emociju jer svaki od njih oslikava duboke kulturne i lokalne korijene. Dok se gradski rivali — poput Real Madrida i Atlética ili pak Seville i Betisa — bore za lokalnu prevlast i navijački primat u vlastitome gradu, regionalni okršaji, poput baskijskoga ili galicijskoga derbija, predstavljaju borbu za čast i nogometni identitet čitavih pokrajina.

Ipak, na samome vrhu te piramide rivalstva stoji neprikosnoveni El Clásico. Dvoboj Barcelone i Real Madrida nije samo najveći klupski spektakl u Španjolskoj, već i u cijelome svijetu. To je nadmetanje koje nadilazi sportske okvire te se pretvara u simbolički sudar dviju različitih filozofija i nogometnih kultura.

Dodatni razlog za slavlje ljubitelja španjolskoga nogometa ove je sezone i povratak velikoga galicijskog derbija između Deportiva i Celte, čiji se žestoki okršaji nakon godina čekanja ponovno vraćaju na prvoligašku scenu.

El Clásico: Bitka svih bitaka

Najveći klupski okršaj na svijetu ponovno će prikovati milijune navijača uz ekrane. Prvi ovosezonski ligaški El Clásico odigrat će se na obnovljenom Spotify Camp Nouu, dok će uzvrat u samoj završnici sezone na Santiago Bernabéuu vrlo vjerojatno izravno odlučivati o novom prvaku Španjolske.

10. kolo: FC Barcelona – Real Madrid (25. listopada 2026., Spotify Camp Nou)

35. kolo: Real Madrid – FC Barcelona (9. svibnja 2027., Santiago Bernabéu)

Madridski derbi: Vatreni okršaj Mourinha i Simeonea

Okršaji između Real Madrida i Atlética već godinama nude vrhunsku dramu, a rivalstvo gradskih suparnika već u ranoj fazi sezone donijet će prvi veliki ispit za obje momčadi.

7. kolo: Atlético de Madrid – Real Madrid (20. rujna 2026., Riyadh Air Metropolitano)

30. kolo: Real Madrid – Atlético de Madrid (4. travnja 2027., Santiago Bernabéu)

Povratak galicijskog derbija

Nakon godina čekanja, povratak Deportivo La Coruñe u društvo najboljih vraća nam jedan od najstrastvenijih derbija u Španjolskoj. Dvoboji ova dva kluba jamče užarenu atmosferu i na Balaídosu i na Riazoru.

18. kolo: Celta Vigo – RC Deportivo (3. siječnja 2027., ABANCA Balaídos)

32. kolo: RC Deportivo – Celta Vigo (18. travnja 2027., ABANCA Riazor)

Seviljski derbi (El Gran Derbi): Andaluzijski spektakl

Kad igraju Sevilla i Real Betis, grad na jugu Španjolske doslovno staje. Vruća atmosfera i bespoštedna borba za gradsku prevlast u popularnom El Gran Derbiju ni ove sezone neće izostati.

13. kolo: Sevilla FC – Real Betis (22. studenog 2026., Ramón Sánchez-Pizjuán)

23. kolo: Real Betis – Sevilla FC (7. veljače 2027., La Cartuja)

Baskijski, katalonski i valencijski derbiji

Prestižni regionalni okršaji uvijek donose posebnu draž španjolskom nogometu. Baskijski dvoboj na kultnom San Mamésu i Anoeti, katalonski okršaj Barcelone i Espanyola te gradski sukob Levantea i Valencije i ove će sezone pisati svoje posebne priče.

Baskijski derbi:

11. kolo: Athletic Club – Real Sociedad (1. studenog 2026., San Mamés)

34. kolo: Real Sociedad – Athletic Club (2. svibnja 2027., Anoeta)

Katalonski derbi:

18. kolo: RCD Espanyol – FC Barcelona (3. siječnja 2027., RCDE Stadium)

32. kolo: FC Barcelona – RCD Espanyol (18. travnja 2027., Spotify Camp Nou)

Valencijski derbi:

18. kolo: Levante UD – Valencia CF (3. siječnja 2027., Ciutat de València)

27. kolo: Valencia CF – Levante UD (7. ožujka 2027., Mestalla)

Sve utakmice La Lige, nastupe hrvatskih reprezentativaca te najzanimljivije trenutke sa španjolskih stadiona pratite ekskluzivno tijekom čitave sezone na kanalima Sport Kluba.

Gledatelji u Hrvatskoj program regionalnog sportskog kanala Sport Klub i ubuduće će moći pratiti na A1, Hrvatskom Telekomu, Telemachu, Total TV-u, OptiTV-u, te preko platforme EON koja je dostupna svim gledateljima.