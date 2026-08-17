Samo na SK: Deportivo u romantičnom povratku u La Ligu protiv Hrvata i bivšeg dinamovca

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Večeras od 21 sat samo na programu Sport Klub 1 gledamo dvoboj Deportiva i Elchea, kojim se momčad iz La Coruñe nakon dugih osam godina čekanja konačno vraća u prvu španjolsku ligu.

Nakon osam godina izbivanja i padovau niži rang, Deportivo ponovno igra u prestižnoj La Ligi, a prvi od 38 prvenstvenih izazova čeka ga na njegovom Riazoru, na koji u prvom kolu stiže Elche.

Primarni cilj kluba iz La Coruñe jest osigurati ostanak i stabilizirati se u društvu najboljih, no put neće biti lak. Iako vlada veliko uzbuđenje, povratak u elitno društvo obilježen je i napetostima izvan terena. Zbog nesuglasica s upravom oko mjera na tribini Marathón Inferior, navijačke skupine najavile su prosvjed dolaskom u narančastoj odjeći te obustavom organiziranog navijanja, što znači da će izostati prepoznatljiva, goruća atmosfera na Riazoru.

Trener Antonio Hidalgo ima nekoliko kadrovskih upitnika i ozljeda. Definitivno ne može računati na Noéa (distorzija gležnja), dok se David Mella uspješno oporavio i bit će na raspolaganju. Najveća enigme ostaju Altimira, Asp i ponajbolji igrač Yeremay. Izostanak potonje dvojice ostavlja rupu na lijevoj strani napada, pa će teret probijanja boka morati preuzeti lijevi bočni – novopridošli Angeliño ili Quagliata.

Tradicionalno, Deportivo i Elche odigrali su 12 međusobnih susreta u prvoj ligi, a uspješniji je Elche sa šest pobjeda naspram četiri slavlja Deportiva. Ipak, gosti su poznati po lošim otvaranjima sezone – već 12 uzastopnih prvoligaških sezona ne znaju za pobjedu u prvom kolu, a na slavlje na startu prvenstva čekaju čak 53 godine. Deportivo tu tradiciju želi nastaviti i odmah upisati prva tri boda.

Gledateljima iz Hrvatske posebno će zanimljivo biti pratiti mladog 22-godišnjeg stopera Elchea, Matíju Baržića Gutiérreza, koji bi utakmicu trebao početi s klupe.

Ovaj bivši hrvatski U-21 reprezentativac, rođen u Madridu u braku Splićanina i Španjolke, nogometno je stasao u omladinskom pogonu Atlético Madrida prije nego što je 2023. prešao u Elche. Visok 190 centimetara, primarno igra na poziciji lijevog stopera, no u mlađim je kategorijama nerijetko igrao i ofenzivnije uloge.

Zanimljivo će ljubiteljima hrvatskog nogometa biti vidjeti i jedno poznato lice s HNL travnjaka. Naime, od prve minute u dresu gostiju trebao bi krenuti Gonzalo Villar, bivši veznjak Dinama koji je u siječnju s Maksimira otišao na posudbu u Elche i u njemu trajno ostao.

Utakmicu od 21 sat možete pratiti uživo samo na programu Sport Klub 1, uz komentar Ivana Hodobe.

Gledatelji u Hrvatskoj program regionalnog sportskog kanala Sport Klub i ubuduće će moći pratiti na A1, Hrvatskom Telekomu, Telemachu, Total TV-u, OptiTV-u, te preko platforme EON koja je dostupna svim gledateljima.