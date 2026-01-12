Samo je jedan igrač Real Madrida čestitao Barceloni na osvajanju Superkupa

Podijeli :

REUTERS/Vincent West via Guliver

Nogometaši Barcelone 16. put su postali pobjednici španjolskog Superkupa nakon što su u finalu u saudijskom gradu Jeddah pobijedili Real Madrid 3:2.

Barca je povela u 36. minuti golom Raphinhe, izjednačio je Vinicius u drugoj minuti nadoknade, no Barcu je dvije minute kasnije do nove prednosti doveo Robert Lewandowski. Na odmor se ipak otišlo s rezultatom 2:2 jer je u šestoj minuti nadoknade Gonzalo Garcia zabio za izjednačenje. Raphinha je u 73. minuti svojim drugim golom na utakmici i treći put doveo Katalonce do prednosti i konačne pobjede.

POVEZANO Barcelona na pogon Raphinhe srušila Real i obranila naslov u Superkupu

Barceloni je to 16. naslov pobjednika Superkupa, dok je Real ostao na 13 trofeja.

Dok su igrači Barcelone slavili veliki uspjeh, samo je jedan igrač Real Madrida, Raul Asencio, bez oklijevanja prišao veliki rivalima, pružio ruku i čestitao svakom od 15 igrača na osvojenom Superkupu.

“Beskrajna čast za Asencija: Njegova gesta među 15 igrača Barcelone predstavlja sve vrijednosti Real Madrida“, piše španjolski AS.