Sada i službeno: Xabi Alonso je novi trener Real Madrida!

xophax via Guliver

Real Madrid danas je potvrdio da je Xabi Alonso njihov novi trener te da je potpisao ugovor koji ga za klub veže do lipnja 2028. godine.

Alonso će službeno biti predstavljen u ponedjeljak u podne gdje će se obratiti medijima i navijačima te objasniti koji su mu prvi planovi i ambicije u Madridu.

Bivši trener Bayer Leverkusena prošle je sezone osvojio povijesni naslov prvaka Bundeslige bez ijednog poraza te stigao do finala Europske lige, a u Realu je igrao od 2009. do 2014. godine te stigao do naslova Lige prvaka, dva naslova Kupa kralja i jednog trofeja La Lige.