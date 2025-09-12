Rudiger zbog ozljede abdomena mora pauzirati tri mjeseca

Antonio Rudiger, njemački stoper koji igra u Real Madridu zadobio je ozljedu zbog koje će neko vrijeme izbivati s terena.
Prema informacijama Fabrizija Romana, riječ je o ozljedi abdomena s lijeve strane. Ozljeda se proteže do lijeve noge te će zbog toga biti izvan terena tri mjeseca. Cilj je vraćanje na teren u prosincu ako oporavak bude išao po planu.
Rudiger je nedavno bio na reprezentativnoj pauzi gdje je za Njemačku odigrao dvije utakmice, protiv Slovačke i Sjeverne Irske. Njegova Njemačka upisala je jedan poraz i jednu pobjedu te će u sljedećem ciklusu bez njega morati popraviti dojam ne bi li se doveli u dobru situaciju za plasman na Svjetsko prvenstvo.
