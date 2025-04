‘Rudiger mora promijeniti svoje ponašanje. On to i sam zna’

Podijeli :

Oliver Kaelke/DeFodi Images via Guliver Image

Direktor njemačke reprezentacije Rudi Voller izjavio je da njemački branič Antonio Rudiger mora promijeniti svoje ponašanje nakon što je u finalu Kupa kralja nasilno prosvjedovao protiv suca te da je i sam toga svjestan.

“Toni je izniman nogometaš i vrlo emotivna osoba, borac na terenu. To mora i ostati. Ali u ovom slučaju, on i neki od njegovih suigrača bili su previše pod utjecajem izuzetno napete atmosfere oko kluba”, rekao je Rudi Voller njemačkoj novinskoj agenciji SID, podružnici Agence France-Presse (AFP).

POVEZANO Što je sve Rudiger izgovorio sucu u Sevilli? Rudiger se javio nakon incidenta u Kupu kralja: ‘Ispričavam se sucu i svima koje sam razočarao’

Na samom kraju finala Kupa kralja, u kojem je Barcelona pobijedila Real Madrid, za koji igra njemački branič, nakon produžetaka, Rudiger je dobio crveni karton zbog “bacanja predmeta” na suca Ricarda de Burgosa Bengoetxea, koji je dan ranije osudio stalni pritisak televizije Real Madrida i briznuo u plač.

“To se ne može dogoditi. Pogotovo ne njemačkom reprezentativcu. On to mora promijeniti i sam to zna, što pokazuje i njegova reakcija u javnosti”, dodao je Voller, koji je bio i izbornik Njemačke od 2000. do 2004. godine.

Prema propisima Španjolskog nogometnog saveza, Rudiger riskira suspenziju od četiri do 12 utakmica.

Njemački reprezentativac kontaktirao je Vollera i trenera Juliana Nagelsmanna u nedjelju.

“Dugo smo razgovarali o situaciji. Razmjena se dogodila i unutar Njemačkog nogometnog saveza. Toni je izvrstan igrač, ali kao reprezentativac mora pokazati i klasu u svom ponašanju. S pravom zahtijeva poštovanje prema sebi. To poštovanje mora pokazivati ​​i drugima bez iznimke“, zaključio je Feller.

Prema SID-u, ne očekuje se da će Njemački nogometni savez kazniti Rudigera. Njemačka će biti domaćin završnog turnira Lige nacija. Polufinale će igrati 4. lipnja protiv Portugala, dok će četiri dana kasnije igrati ili finale u Münchenu ili utakmicu za treće mjesto u Stuttgartu.