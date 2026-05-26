Romano: Rudiger će potpisati novi ugovor s Realom

U utorak je Real Madrid napravio važan potez prema stvaranju momčadi za nadolazeću sezonu.
Nakon dvije godine bez trofeja, u Madridu se nisu odlučili na rezanje kadra pa je tako u utorak, kako javlja Fabrizio Romano, sklopljen usmeni dogovor s njemačkim reprezentativcem Antonijom Rudigerom.
Nijemac je u Real stigao 2022. godine te je s klubom jednom osvojio Ligu prvaka, La Ligu, Kup kralja, španjolski Superkup, Interkontinentalni kup i Svjetsko klupsko prvenstvo dok je europski Superkup osvojio dva puta.
Rudiger bi, nakon što se odrade izbori unutar kluba, trebao potpisati jednogodišnji ugovor koji će vrijediti do lipnja 2027. godine.
