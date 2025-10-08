Rodrygo hvalio Španjolcima Modrića: ‘Njegov mentalitet je nenormalan, to je nešto ludo’

Podijeli :

AP Photo/Manu Fernandez via Guliver

Desno krilo Reala, u intervjuu za španjolski As pričao je o Luki Modriću.

Rodrygo je u Real došao 2019. iz Santosa uz odštetu od 45 milijuna eura. Modrić i Rodrygo u Realu su bili ‘otac’ i ‘sin’, tako su se oslovljavali.

Modrić je ovog ljeta prešao u Milan nakon 13 godina, dok je Brazilac ostao u Madridu. Sada je za AS sipao pohvale za Hrvata.

“Lukin mentalitet je nenormalan, to je nešto ludo. Godine koje sam proveo s njim bile su čudesne za mene. To što sam imao priliku učiti od igrača takve kvalitete je neprocjenjivo.

Uvijek sam uživao gledati Modrića kako igra, ali kada sam bio uz njega i dijelio svlačionicu s njim, impresionirao me još više. On je nevjerojatan. Pa 40 mu je godina i igra na vrhunskoj razini. Doista je nevjerojatno da sve što radi, radi savršeno.”