Riječi Andyja Bare o Livakoviću odjeknule u Španjolskoj, sada se oglasio i trener Girone

AP Photo/Darko Bandic via Guliver

Hrvatski reprezentativac nije zadovoljan statusom u španjolskom klubu.

Dominik Livaković otkako je prešao u Gironu na posudbu iz Fenerbahčea, nije još dobio ni minute. Paolo Gazzaniga ostao je prvi golman i tim je ishodom hrvatski reprezentativac nezadovoljan.

O svemu tome pričao je i menadžer Andy Bara čije su riječi odjeknule i u Španjolskoj.

Nepuna dva dana poslije razgovora u javnost je s žestokim odgovorom izašao sportski direktor Girone Quique Carcel, koji je Barinu izjavu prozvao “neistinitom”, a sada se oko Dominika Livakovića oglasio i trener katalonskog kluba Michel.

“Lako je. Gledam što momčadi treba, gledam osjećaj momčadi. Moram bolje razumjeti Livakovića, ali trebam i da on bolje razumije momčad. To je proces. Ništa više od toga. Imamo tri jako dobra golmana i uvijek ja moram donijeti odluku. Lako je. Svatko može imati mišljenje, ali odluka je moja.”