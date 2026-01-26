Renovacija Camp Noua košta 1,5 milijardi eura, a stadion prokišnjava!?

Podijeli :

REUTERS/Albert Gea via Guliver

Renovirani Camp Nou ponos je Barcelone i projekt koji je katalonskom klubu oduzeo mnogo vremena i novca – gotovo milijardu i pol eura. Blaugrane su se već vratile u svoj novi dom, no pokazalo se da ipak nije sve savršeno.

To je bilo očito tijekom nedjeljne utakmice protiv Ovieda (3:0), kada je jaka kiša padala u glavnom gradu Katalonije. Ona je razotkrila ozbiljne propuste u zaštiti i infrastrukturi stadiona, pri čemu je voda prodirala kroz krov i zidove, slijevajući se na tribine i u hodnike. Zbog toga su navijači Barcelone bili prisiljeni tražiti zaklon i izbjegavati poplavljene dijelove objekta.

Ovi prizori šokirali su sve prisutne. Stadion, koji je otvoren prije nekoliko mjeseci nakon opsežne obnove, trebao je biti simbol modernizacije i kvalitete. Umjesto toga, kiša je brzo razotkrila njegove najslabije točke.

Renoviranje Camp Noua dio je velikog projekta poznatog pod nazivom Espai Barça. Procjenjuje se da će projekt stajati oko 1,5 milijardi eura, a cilj mu je transformirati legendarni stadion u jedan od najmodernijih u Europi.

Radovi, koji su započeli 2023. godine, obuhvaćali su dovršetak krova, povećanje kapaciteta na približno 105 tisuća mjesta, modernizaciju infrastrukture, VIP prostore, muzejske i maloprodajne sadržaje, kao i brojna druga funkcionalna poboljšanja.

Međutim, jaka kiša brutalno je testirala nova ulaganja. Propuštanje vode kroz krovne konstrukcije i druge nedovoljno zaštićene točke jasno pokazuje da renovirani Camp Nou još nije spreman za sve vremenske uvjete, osobito za snažne oluje kakva je pogodila Barcelonu. Na društvenim mrežama brzo su se pojavile brojne videosnimke koje prikazuju curenja na različitim dijelovima stadiona, a posebno u prostoru za novinare, koji je bio najviše pogođen. Taj dio još uvijek nema krov koji bi ga u potpunosti prekrio, što je dovelo do prave poplave.

Navijači na Camp Nouu bili su prisiljeni trčati prema suhim mjestima dok je voda neumorno kapala po tribinama, što je podsjetnik da objekt i dalje ima ozbiljne tehničke nedostatke. Incident se dogodio u trenutku kada se Barcelona suočava s kritikama zbog kašnjenja u dovršetku radova i problema s financiranjem, uključujući obvezu otplate dugoročnih dugova investitorima.

Predsjednik kluba Joan Laporta komentirao je sve što se dogodilo:

“Znali smo da ćemo pokisnuti tijekom kišnog dana jer krov još nije završen. Mislio sam da ćemo pokisnuti kao i svi ostali. Stadion je u izgradnji i sve što treba popraviti tijekom gradnje bit će riješeno. Svakoga dana kada dođemo, vidimo napredak.“