Real teže od očekivanog pobijedio Ferencvaroš, remi PSG-a i Manchester Uniteda

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Reuters via Guliver

U prijateljskom susretu odigranom u Budimpešti, Real Madrid svladao je mađarski Ferencváros rezultatom 2:1. Iako je španjolski gigant kontrolirao veći dio utakmice, domaćini su u nastavku pružili snažan otpor i držali susret neizvjesnim do samog kraja.

Real je poveo u 41. minuti kada je Mario Rivas iz blizine glavom pospremio ubačaj Alexisa Sirije nakon kornera. Odmah na startu drugog poluvremena, uz brojne izmjene u sastavu madriđana, ovosezonsko pojačanje Carlos Espí je u 49. minuti na asistenciju Federica Valverdea pogodio donji kut za 2:0.

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Mađari su se u igru vratili u 57. minuti preko Kenana Kodre, koji je iskoristio dodavanje Kristoffera Zachariassena i smanjio na 2:1. Ferencváros je u nastavku opasno zaprijetio preko Zachariassena, čiji je udarac glavom izvadio Andriy Lunin, dok je na drugoj strani Arda Güler iz slobodnog udarca zamalo promašio okvir gola.

Unatoč pritisku domaćina u završnici, izabranici Real Madrida uspjeli su sačuvati prednost i upisati pobjedu. Napomenimo kako ćete sve utakmice Kraljevskog kluba, kao i kompletan program La Lige, od iduće sezone moći gledati u programu Sport Kluba.

Danas je odigran još jedan zanimljiv pripremni ogled u kojem su se na terenu sučelila dva velikana. Nogometaši Manchester Uniteda odigrali su 1:1 protiv Paris Saint-Germaina u prijateljskoj utakmici u švedskom Gothenburgu.

Parižani su poveli već u 2. minuti pogotkom Ibrahima Mbayea, no momčad Michaela Carricka izjednačila je u 30. minuti kada je Bryan Mbeumo iskoristio sjajan pritisak i asistenciju izuzetno raspoloženog Amada Dialla. United je u nastavku imao peha s ozljedama Masona Mounta i vratara Toma Heatona, pa je utakmica završila bez pobjednika.

The Athletic ističe da je igra obrambene linije otkrila najveće slabosti Uniteda jer su stoperi Harry Maguire i Ayden Heaven imali velikih problema s iznošenjem lopte pod visokim presingom PSG-a. S druge strane, u posljednjih 25 minuta za United je debitirao Youri Tielemans, pokazavši smirenost i kreativnost u veznom redu. Unitedu do početka sezone u Premier ligi preostaju još pripremni ogledi protiv Leeds Uniteda i Milana.

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