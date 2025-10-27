Real slavio u El Clasicu pa jutro nakon saznao tužnu vijest: Preminuo je njihov legendarni golman

Podijeli :

Jonathan Moscrop Sportimage via Guliver

Jutro nakon pobjede nad Barcelonom u El Clasicu, navijači Real Madrida primili su tužnu vijest.

Legendarni vratar madridskog kluba Jose Manuel Ochotorena preminuo je u 64. godini.

Predsjednik kluba Florentino Perez i upravni odbor Real Madrida izrazili su duboko žaljenje zbog Ochotorene smrti.

“U ovim teškim trenucima, Real Madrid upućuje iskrenu sućut njegovoj obitelji, bivšim suigračima, prijateljima i svim klubovima za koje je igrao tijekom svoje sjajne karijere”, stoji u priopćenju Reala.

Ochotorena je nosio dres Real Madrida punih šest sezona, od 1982. do 1988. Tijekom tog vremena osvojio je dva UEFA kupa, tri naslova španjolskog prvaka i jedan Liga kup. Osim za Real, igrao je i za Valenciju, Tenerife, Logroñés i Racing Santander. U sezoni 1989./90., kao član Valencije, osvojio je prestižni Zamora Trophy – nagradu za vratara s najmanje primljenih golova u La Ligi.

Bio je dio španjolske reprezentacije na Svjetskom prvenstvu 1990. u Italiji.

Nakon igračke karijere, ostavio je dubok trag i kao trener vratara – radio je u Valenciji, Liverpoolu i španjolskoj reprezentaciji 17 godina, od 2004. do 2021.

Trenirao je vratare slavne generacije koja je vladala svjetskim i europskim nogometom i osvojila tri uzastopna naslova 2008., 2010. i 2012. godine.

“Real Madrid izražava sućut svim navijačima i ljubiteljima nogometa. Neka mu je vječno slavljen i zahvalan”, stoji u priopćenju Reala.