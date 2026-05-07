Real se službeno oglasio oko incidenta među igračima! Novinar Marce: On više neće igrati za Kraljeve

AP Photo/Manu Fernandez via Guliver

Real Madrid oglasio se službenim priopćenjem oko incidenta između Aureliena Tchouamenija i Federica Valverdea.

U javnost je izašlo kako su se na treningu potukli suigrači, Tchouameni i Valverde. Sada su se oglasili oko toga iz madridskog kluba.

“Real Madrid C. F. objavljuje da je, nakon incidenata koji su se dogodili jutros tijekom treninga prve momčadi, odlučio pokrenuti disciplinski postupak protiv naših igrača Federica Valverdea i Auréliena Tchouamenija. Klub će pružiti ažuriranja o odlukama oba postupka nakon što budu dovršeni odgovarajući interni postupci”, poručili su iz Kraljevskog kluba.

Marca je objavila detaljnu rekonstrukciju događaja i tvrdi da je novi sukob počeo već pri dolasku igrača na trening. Valverde je navodno odbio pružiti ruku Tchouameniju te ga počeo optuživati da upravo on medijima odaje detalje sukoba iz svlačionice Reala. Napetost se nastavila tijekom cijelog treninga, a kulminirala je u svlačionici nakon završetka rada na terenu.

Novinar Radio Marce Látigo Serrano, koji je iznio vrlo teške optužbe i dramatične tvrdnje o stanju unutar madridskog kluba.

“Najvažnije je ono što se dogodilo danas. Ne vjerujem da je zainteresiran, ali isto tako vjerujem da ni klub nije zainteresiran za zaustavljanje svega ovoga. Međutim, ako je današnja situacija zaista toliko ozbiljna kako tvrdi Ochoa, onda se to više ne može zaustaviti“, rekao je Serrano pa dodao:

“Govorimo o igraču, kapetanu, drugom kapetanu momčadi. O čovjeku koji odbija oprost i mir suigraču koji mu ih nudi prije treninga, a koji onda, prema onome što meni govore, u čak tri navrata pokušava fizički nasrnuti na njega. Pokušava mu nanijeti fizičku štetu u ovom okruženju.”

Na kraju je iznio i vrlo ozbiljnu prognozu o budućnosti urugvajskog veznjaka u Madridu.

“Ako se ovo nastavi razvijati u ovom smjeru, bojim se kako će završiti. Ovo nije informacija, ovo je moje mišljenje. Mislim da neću pogriješiti kada kažem da Fede Valverde sljedeće godine neće igrati za Real Madrid. Rekao bih čak da više neće odigrati nijednu utakmicu za Real Madrid – ni do kraja ove sezone, a ni sljedeće. Uložio bih puno novca na to da sljedeće godine više neće biti dio momčadi”, zaključio je Serrano.

Prema informacijama El Munda, igrači Reala pronašli su Valverdea polusvjesnog nakon udarca u glavu, a urugvajski reprezentativac zbog posljedica sukoba navodno neće moći nastupiti u El Clasicu protiv Barcelone. Dodaje se i da je nakon pada izgubio dio pamćenja te da su mu liječnici preporučili najmanje tjedan dana odmora.