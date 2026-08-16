Real razbio Schalke u posljednjoj provjeri pred La Ligu

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AP Photo/Pedro Rocha via Guliver Image

Real Madrid je u posljednjoj provjeri pred početak La Lige u Gelsenkirchenu s 3:0 bio bolji od kultnog njemačkog kluba Schalkea.

Već u šestoj minuti je Kylian Mbappe zabio za 1:0 da bi u 20. Dean Huijsen zabio za 2:0 Madriđana. Na poluvremenu je Jose Mourinho napravio četiri promjene što nije usporilo Real Madrid.

U 57. minuti je novo pojačanje Carlos Espi zabio za 3:0 što se pokazao kao konačni rezultat. Real u prvom kolu La Lige nije sudjelovao zbog liginog pravila o klubovima koji su imali svoje igrače u finalu Svjetskog prvenstva pa će Los Blancosi svoj prvi susret igrati 22. kolovoza protiv Espanyola.

Što se tiče Schalkea, oni svoj prvi službeni susret igraju 24. kolovoza protiv Halleschera u DFB-Pokalu.

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