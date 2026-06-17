Real Madrid službeno potvrdio dolazak zvijezde Cityja, neće platiti ni centa odštete

Real Madrid službeno je objavio dolazak novog igrača.
Real je potvrdio dolazak Bernarda Silve. Kraljevski klub i portugalski reprezentativac postigli su dogovor prema kojem će Silva nositi dres madridskog velikana do 30. lipnja 2028. godine.
Silva je iz Manchester Cityja stigao bez centa odštete, a za Građane je to sada ‘veliki udarac’.
Službeno predstavljanje novog pojačanja Kraljeva trebalo bi uslijediti nakon Svjetskog prvenstva.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Budi prvi koji će ostaviti komentar!