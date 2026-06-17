Real Madrid službeno potvrdio dolazak zvijezde Cityja, neće platiti ni centa odštete

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AP Photo/Dave Thompson via Guliver

Real Madrid službeno je objavio dolazak novog igrača.

Real je potvrdio dolazak Bernarda Silve. Kraljevski klub i portugalski reprezentativac postigli su dogovor prema kojem će Silva nositi dres madridskog velikana do 30. lipnja 2028. godine.

Silva je iz Manchester Cityja stigao bez centa odštete, a za Građane je to sada ‘veliki udarac’.

Službeno predstavljanje novog pojačanja Kraljeva trebalo bi uslijediti nakon Svjetskog prvenstva.