Real Madrid poslao ponudu za senzaciju Svjetskog prvenstva

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(AP Photo/Matt Slocum) via Guliver Image

Iako je mladi Yan Diomande sve dogovorio s dvostrukim europskim prvakom PSG-om, klubovi se nisu dogovorili pa je taj transfer sada na čekanju.

Takvu situaciju iskoristio je Real Madrid koji je, kako javlja Fabrizio Romano, poslao ponudu RB Leipzigu za usluge krilnog napadača Obale Bjelokosti. Mladi Diomande na prvenstvu je oduševio u utakmicama protiv Ekvadora, Njemačke, Curacaa i Norveške, a već duže vrijeme veliki klubovi prate njegovu situaciju.

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PSG je sve dogovorio s njim, no Parižani nisu poslali zadovoljavajuću ponudu Leipzigu. Za njega su bili zainteresirani Liverpool i Arsenal, no problem za Diomandea je što on želi igrati na desnom krilu, a ta dva kluba mu to nisu ponudila.

U Realu bi na desnom krilu trebao dobiti priliku jer Madriđani zapravo nemaju taj profil igrača. Ipak, posao je daleko od završenog.