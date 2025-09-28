Real Madrid ostao bez kapetana najmanje mjesec dana

Podijeli :

AP Photo/Manu Fernandez via Guliver

Kapetan Real Madrida Dani Carvajal bit će izvan terena najmanje četiri tjedna zbog ozljede mišića desne noge, prema pisanju španjolskih medija.

Desni bek ozlijedio se u subotu u utakmici sedmog kola La Lige protiv gradskog rivala Atlética. Real je poražen 5:2, a Carvajal je zbog ozljede zamijenjen u 59. minuti.

Kraljevski klub objavio je da je nakon dodatnih pregleda utvrđeno da je iskusni nogometaš zadobio ozljedu desne noge, ali nije rekao koliko će dugo Carvajal morati biti izvan terena.

Međutim, španjolski mediji tvrde da će igrač Reala izbivati ​​najmanje četiri tjedna.