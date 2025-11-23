Real Madrid ne zaboravlja Modrića, Perez mu je još jednom odao poštovanje: ‘Dragi Luka…’

Kapetan Vatrenih Luka Modrić ostavio je neizbrisiv trag u Real Madridu.
Koliko je Modrić dao Realu u 13 godina u klubu najbolje su pokazale riječi Florentina Pereza koji se danas obratio javnosti. Perez je održao press konferenciju na kojoj je govorio o trenutnom stanju u klubu.
U jednom dijelu predsjednik Kraljeva odlučio je spomenuti i Modrića. Odao mu je veliko poštovanje.
“Luka Modrić je u srcima navijača Real Madrida jer je on poput njih, čovjek koji izuzetno voli ovaj klub. Poštovan od svih i od protivničkih navijača, on je legenda i to će uvijek ostati za nas”, rekao je Perez i nastavio.
“Luka Modrić je najtrofejniji igrač u povijesti Real Madrida s 28 titula. Dragi Luka, zahvaljujemo ti se na nogometu i svemu što si dao za ovaj klub. Bila je čast gledati te kako igraš u našem dresu.”
Dotaknuo se i Lucasa Vazqueza i Jesusa Valleja koji su također ljetos napustili Real Madrid po isteku ugovora.
“Moramo se zahvaliti i našem Lucasu Vazquezu koji je produkt Realove škole. Dao je sve što je mogao i cijelo svoje srce za Real. Otišao je kao legenda s 23 titule i nikada nećemo zaboraviti ono što je pružao za naš klub. Jesus Vallejo je pravi primjer profesionalca. Osvojio je ovdje 13 titula i bio profesionalac do kraja pa čak i kada nije igrao. Hvala ti i želimo ti sve najbolje u nastavku karijere.”
Modrić je u dresu Real Madrida odigrao ukupno 597 utakmica, zabio je 43 gola i upisao 95 asistencija.
