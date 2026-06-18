Real Madrid je ‘dodao gas’: Službeno objavili dolazak zvijezde Liverpoola

Podijeli :

James Baylis Sportimage via Guliver

Francuski stoper Ibrahima Konate (27) nakon pet sezona napustio je redove Liverpoola

Real Madrid potvrdio je dolazak Konatea.

“Real Madrid C. F. i Ibrahima Konate postigli su dogovor prema kojemu će on biti igrač Real Madrida sljedeće četiri sezone, do 30. lipnja 2030. godine”, stoji u službenoj objavi.

Konate je u Liverpool stigao iz RB Leipziga 2021. godine za 40 milijuna eura te je do sada za Redse odigrao 183 utakmice (sedam golova, četiri asistencije). Ugovor s Liverpoolom završava mu 30. lipnja te u Real dolazi kao slobodan igrač.