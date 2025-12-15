Real Madrid ga doveo za 47 milijuna, sad ga šalje na posudbu

Brazilski 19-godišnji centarfor Endrick, koji u Real Madridu ove sezone nije dobio šansu, u zimskom će prijelaznom roku otići na polugodišnju posudbu u francuski Lyon, objavili su španjolski mediji.

Endrick je ove sezone upisao samo dva nastupa u svim natjecanjima. Oba puta je u igru ušao s klupe za pričuve, odigravši ukupno tek 22 minute. Kada treba odmoriti Kyliana Mbappea , trener Reala Xabi Alonso radije daje priliku Gonzalu Garciiji.

No, u Realu dugoročno računaju na Endricka i ne žele da on stagnira u svom razvoju. Zato su ga odlučili poslati na posudbu u Lyon, gdje bi trebao dobiti priliku da se dokaže i podigne svoju igru na višu razinu.

Endrick je u Real stigao u ljeto 2024. iz Palmeirasa i ugovorom je vezan za madridski klub do lipnja 2030. Real je za njega platio 47 milijuna eura odštete.