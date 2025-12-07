Real Madrid doživio novu neugodnost, Celta Vigo odnijela sva tri boda s Bernabeua!

Podijeli :

AP Photo/Manu Fernandez via Guliver

Na Santiago Bernabeuu madridski Real je doživio kiks, bolja je od njih s 2:0 bila Celta Vigo.

Treba napomenuti kako su Kraljevi završili utakmicu s čak dva igrača manje. Prvo je Fran Garcia oko 60. minute s dva brzinska prekršaja zaradio dva žuta kartona, da bi u nadoknadi pocrvenio Carreras zbog prigovora sucu.

U junaka utakmice prometnuo se Williot Swedberg koji je zabio oba pogotka, prvo u 53. minuti, a onda i u trećoj minuti sudačke nadoknade.

Ekipa Xabija Alonsa u posljednjih pet utakmica La Lige ima svega jednu pobjedu, tri remija i današnji poraz od Celte.

Real je trenutačno na 36 bodova iz 16 utakmica, dok vodeća Barcelona ima četiri boda više. Celta je ovom pobjedom skočila na 10. mjesto s 19 bodova.