Real Madrid će zbog Svjetskog prvenstva odgoditi prvo kolo La Lige?

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xAlbertoxGardinx via Guliver Image

Real Madrid vrlo će vjerojatno odgoditi utakmicu prvog kola nove sezone La Lige protiv Real Sociedada. Iako je dvoboj na Santiago Bernabéuu trenutačno zakazan za 16. kolovoza, španjolski AS navodi da će termin biti promijenjen zbog nastupa Realovih igrača na Svjetskom prvenstvu.

Razlog je četvrtfinalni susret Francuske i Maroka, u kojem madridski klub ima predstavnike s obje strane. Za Maroko nastupa Brahim Díaz, dok su u francuskoj reprezentaciji Kylian Mbappé, Aurélien Tchouaméni i Ibrahima Konaté. Budući da će barem jedan Realov nogometaš izboriti polufinale, klub će ispuniti uvjete za odgodu utakmice.

Takvu mogućnost La Liga je predvidjela još prije početka natjecanja. Predsjednik natjecanja Javier Tebas objasnio je kako se mora poštovati kolektivni ugovor prema kojem igrači nakon završetka velikog reprezentativnog turnira imaju pravo na tri tjedna odmora i dodatna tri tjedna priprema prije povratka klupskim obvezama.

Zbog toga bi prvo kolo moglo biti odigrano u dva termina. Dio utakmica ostao bi na rasporedu između 14. i 16. kolovoza, dok bi odgođeni susreti bili odigrani tijekom tjedna između drugog i trećeg kola. Dvoboj Reala i Real Sociedada prvi je za koji se očekuje promjena termina, iako La Liga još nije službeno objavila novi datum.

Prema pisanju AS-a, ista bi situacija mogla zahvatiti i druge klubove. Među mogućim odgođenim susretima spominju se Barcelona – Athletic, Atlético Madrid – Málaga te Celta – Osasuna, a konačna odluka ovisit će o tome koje će momčadi imati igrače u polufinalu i finalu Svjetskog prvenstva.

Iako su pojedini navijači na društvenim mrežama kritizirali mogućnost odgode, ne radi se o posebnom zahtjevu Real Madrida, već o ranije utvrđenom pravilu La Lige koje vrijedi za sve klubove čiji reprezentativci ostanu u završnici svjetske smotre.