Real kiksao na gostovanju: Odigrali su gradski derbi bez pogodaka

(AP Photo/Manu Fernandez)

Rayo Vallecano i Real Madrid odigrali su neriješeno bez golova u malom gradskom derbiju, a unatoč kiksu kraljevski klub ima pet bodova prednosti nad najbližim progoniteljem Villarrealom nakon nepotpunog 12. kola.

Rayo je postao prva momčad kojoj Real ove sezone nije zabio gol, a igrač utakmice bio je vratar Raya Argentinac Augusto Batalla. Real tako ni četvrtu utakmicu zaredom ne može slaviti na stadionu Raya.

Večeras igraju Celta Vigo i Barcelona, a katalonska momčad će se u slučaju pobjede vratiti na drugo mjesto, dok će njihov zaostatak za najvećim rivalom biti tri boda.