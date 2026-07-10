‘Real je kontaktirao Brozovića, Mourinho ga jako cijeni’

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AP Photo/Dave Thompson via Guliver

Brozović je 1. srpnja postao slobodan igrač nakon isteka ugovora s Al Nassrom, a interesa za njegovim uslugama ne manjka.

Prema informacijama koje je na društvenoj mreži X objavio belgijski novinar Sacha Tavolieri, madridski Real navodno pokazuje ozbiljan interes za dovođenje bivšeg hrvatskog reprezentativca Marcela Brozovića (33).

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Tavolieri navodi kako su čelnici madridskog kluba već uspostavili inicijalni kontakt s igračevim zastupnicima te da mu se nudi jednogodišnji ugovor. Iskusni veznjak, koji od ljeta 2023. godine nosi dres saudijskog Al Nassra, u ovom se izvještaju spominje kao velika želja Josea Mourinha.

Nakon sezone u kojoj nisu ostvareni zacrtani rezultati i trofejni ciljevi, na Santiago Bernabeu traje slaganje igračke križaljke. U klub su već stigli Bernardo Silva, Denzel Dumfries i Marc Cucurella, što jasno pokazuje namjeru Florentina Pereza da brzo podigne konkurentnost momčadi na svim frontama.

“Predstavnik Real Madrida stupio je u kontakt s taborom Marcela Brozovića kako bi ispitao interes hrvatskog veznjaka i prikupio informacije. Mourinho cijeni Brozovića, koji je trenutačno slobodan igrač nakon odlaska iz Al Nassra. Radilo bi se o ugovoru na jednu sezonu. Čekamo i pratimo razvoj situacije”, tvrdi stručnjak za transfere Tavolieri.

⚪️👑 EXCL – A Real Madrid representative made contact with Marcelo Brozović’s camp to gauge the Croatian midfielder’s interest & gather information. 🇭🇷 Mourinho like Brozovic, now free agent since he left Al Nassr. ✍️ It would be a one-season deal. ⏳ Wait&See. #mercato #RMA pic.twitter.com/cV4ch9sShn — Sacha Tavolieri (@sachatavolieri) July 9, 2026

Podsjetimo, prije par dana pojavila se vijest kako se za hrvatskog reprezentativca ponovno zainteresirao Olympiakos.

Prema navodima grčkog novinara Nikosa Kotsisa, viceprvak Grčke obnovio je kontakte s 33-godišnjim veznjakom. Budući da je bez ugovora, grčki velikan ne bi morao plaćati odštetu, već bi pregovori bili usmjereni isključivo na dogovor oko osobnih uvjeta.