‘Real je kontaktirao Brozovića, Mourinho ga jako cijeni’

Brozović je 1. srpnja postao slobodan igrač nakon isteka ugovora s Al Nassrom, a interesa za njegovim uslugama ne manjka.
Prema informacijama koje je na društvenoj mreži X objavio belgijski novinar Sacha Tavolieri, madridski Real navodno pokazuje ozbiljan interes za dovođenje bivšeg hrvatskog reprezentativca Marcela Brozovića (33).
Tavolieri navodi kako su čelnici madridskog kluba već uspostavili inicijalni kontakt s igračevim zastupnicima te da mu se nudi jednogodišnji ugovor. Iskusni veznjak, koji od ljeta 2023. godine nosi dres saudijskog Al Nassra, u ovom se izvještaju spominje kao velika želja Josea Mourinha.
Nakon sezone u kojoj nisu ostvareni zacrtani rezultati i trofejni ciljevi, na Santiago Bernabeu traje slaganje igračke križaljke. U klub su već stigli Bernardo Silva, Denzel Dumfries i Marc Cucurella, što jasno pokazuje namjeru Florentina Pereza da brzo podigne konkurentnost momčadi na svim frontama.
“Predstavnik Real Madrida stupio je u kontakt s taborom Marcela Brozovića kako bi ispitao interes hrvatskog veznjaka i prikupio informacije. Mourinho cijeni Brozovića, koji je trenutačno slobodan igrač nakon odlaska iz Al Nassra. Radilo bi se o ugovoru na jednu sezonu. Čekamo i pratimo razvoj situacije”, tvrdi stručnjak za transfere Tavolieri.
Podsjetimo, prije par dana pojavila se vijest kako se za hrvatskog reprezentativca ponovno zainteresirao Olympiakos.
Prema navodima grčkog novinara Nikosa Kotsisa, viceprvak Grčke obnovio je kontakte s 33-godišnjim veznjakom. Budući da je bez ugovora, grčki velikan ne bi morao plaćati odštetu, već bi pregovori bili usmjereni isključivo na dogovor oko osobnih uvjeta.
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