Real i Barcelona bore se za talentiranog stopera, morat će iskeširati 70 milijuna eura

Bitka za jednog od najboljih obrambenih igrača na svijetu može započeti.

Nico Schlotterbeck pokazao je da je igrač za velike stvari te s punih 26 godina želi napraviti iskorak u karijeri i pridružiti se nekom od najvećih europskih klubova. I Borussia je svjesna da ga neće moći još dugo zadržati na Signal Iduna Parku, no Borussia se, prema navodima Bilda, nadaju velikoj odšteti.

Od ranije je poznato da bi Hansi Flick rado vidio svog sunarodnjaka u Barceloni, no sada se u utrku za njegov potpis uključio i ljuti rival Katalonaca. Madridski Real spreman je izdvojiti 34,5 milijuna eura za snažnog stopera, ali jasno je da taj iznos neće biti dovoljan.

Riječ je više o ispitivanju terena od strane Kraljevskog kluba, jer je iz Njemačke stigao jasan odgovor. U Dortmundu za svog ratnika traže 70 milijuna eura. Iako su Los Blancosi spremni u suprotnom smjeru poslati talentirane Diega Aguada i Gonzala Garcíju, u Ruhru nisu uvjereni da bi to bilo isplativo.

Europski prvak iz 1997. godine mora biti oprezan i spreman na određenu vrstu kompromisa, jer Schlotterbeckov ugovor istječe u ljeto 2027. godine. To znači da će već za šest mjeseci ući u završnu fazu ugovora, a europski velikani kružit će oko njega poput morskih pasa, u potrazi za transferom bez odštete.

Nico drži vrata otvorenima i u slučaju da na njih pokuca Bayern Munchen, što je uobičajena praksa u njemačkom nogometu. Spominjao se još prošlog ljeta i Liverpool, a u tekućoj sezoni odigrao je 18 utakmica i postigao jedan gol.