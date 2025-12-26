Rashford otkrio koji je njegov cilj: ‘Nemam niti jednu zamjerku’

Engleski napadač Marcus Rashford (28) izjavio je da je njegov cilj ostati u Barceloni u koju je stigao ovog ljeta na jednogodišnju posudbu iz Manchester Uniteda, objavili su britanski mediji.

“Sve je fantastično, suigrači, trener, nemam niti jednu zamjerku. Sve se posložilo, dobro sam se uklopio u ekipu i život u ovom gradu. Osjećam se dobrodošlim od samog početka. Barcelona je veliki klub, koji je stvoren da bi osvajao naslove i moj je cilj ostati u Barci. Naporno radim na treninzima i dajem sve od sebe, jer želim pomoći klubu u osvajanju trofeja”, rekao je Rashford.

Po isteku posudbe Barca će moći otkupiti njegov ugovor za 30 milijuna eura. Dobre partije u dresu Blaugrane vratile su Rashforda na popis engleskih reprezentativaca. U kvalifikacijama za SP 2026. imao je značajnu minutažu, te je upisao po jedan pogodak i asistenciju.

“I ovdje se osjeća pritisak, ali to nije negativni pritisak. To je pritisak kakav sam uvijek želio. Ne bih mogao biti u klubu koji nema velika očekivanja, to nije motivirajuće za igrača”, dodao je Rashford.