Rakitić se ne slaže s Flickom: ‘Kod mene bi on uvijek igrao’

AP Photo/Joan Monfort via Guliver

Ivan Rakitić komentirao je susret Newcastlea i Barcelone u prvom kolu Lige prvaka za španjolsku radijsku postaju COPE.

Tijekom susreta, bivši Vatreni je komentirao i početnu postavu trenera Hansija Flicka te otkrio da se ne može složiti s njim.

“U prošlosti je Barça pokazala da ima momčad i vrlo dobru atmosferu među igračima. To se neće promijeniti”, izjavio je pa nastavio:

“Fermín je to zaslužio svojim izvedbama u zadnjim utakmicama, iako ja ostajem pri svome. Za mene bi Dani Olmo uvijek igrao”, rekao je Rakitić o igraču kojeg je Flick ostavio na klupi do 82. minute utakmice.

Nogometaši Barcelone jedina su gostujuća momčad koja je u četvrtak, posljednjeg dana odigravanja utakmica prvog kola Lige prvaka, ostvarila pobjedu, a za slavlje 2-1 protiv Newcastle Uniteda na St. James’ Parku najzaslužniji je bio dvostruki strijelac Marcus Rashford.