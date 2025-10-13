Rakitić postao ambasador španjolske La Lige

“Ivan je postao ambasador La Lige, no to nije fiksni posao unutar naše organizacije. Tako je i s ostalim ambasadorima”, rekao je Hini glasnogovornik lige Chris Collins.

Bivši nogometaš Ivan Rakitić (37) postao je ambasador španjolske La Lige, koju će povremeno promovirati na nekim događajima, te će normalno nastaviti obavljati svoju funkciju tehničkog direktora u Hajduku.

Ambasadori su uglavnom bivši igrači koji promoviraju španjolsku ligu po svijetu. Rakitić je 13 godina igrao za Sevillu i Barcelonu osvojivši brojne trofeje poput Lige prvaka i Europske lige.

“On će uglavnom obavljati ‘ad hoc’ stvari, poput pojavljivanja na događanjima, predstavljanjima…Ali bez stalnih i uspostavljenih odgovornosti”, izjavio je glasnogovornik.

Rakitić je završio igračku karijeru u Hajduku, a od ljetos je u splitskom klubu zadužen za dolaske i odlaske igrača.

“Imao sam uistinu dobar dan s prijateljima iz La Lige”, izvijestio je putem društvene mreže X. “Sretan sam što ću biti dio obitelji ambasadora i doprinijeti njenom rastu”, dodao je.