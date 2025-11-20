Rakitić otkrio koliko još vidi Modrića na terenu, poslao je i poruku Yamalu

Podijeli :

Matthias Koch via Guliver Images

Ivan Rakitić u Barceloni je proveo šest sezona, a igrao je i uz 'ubojitu trojku' Lionela Messija, Luisa Suareza i Neymara Jr.

Rakitić ima mnogo iskustva u igranju s nogometnim ikonama, a u intervjuu za Flashscore hrvatska legenda je otkrila kako smatra da Lamine Yamal mora slijediti vlastiti put nakon nevjerojatnog početka svoje karijere.

“Rekao bih da je Lamine nevjerojatan igrač, zbog čega sam ponosan na njega dok napreduje i razvija se. Sve ide u pravom smjeru i postao je svjestan da nogomet ima i svoje loše strane, poput ozljeda i pritiska s kojim se suočava. Mislim da mora slijediti vlastiti put; ne bih ga uspoređivao s trojicom koje sam spomenuo.

Barcelona i Španjolska imaju nešto posebno u njemu i svi mu moramo pomoći da nauči nositi se s pritiskom. On je doista poseban igrač“, dodao je o Yamalu.

IGRA U VELIKOM DRUŠTVU I U VATRENIMA

Svakako je Rakitić igrao uz legende i u reprezentaciji.

„Imam poseban odnos s Lukom. Obojica smo počeli u reprezentaciji kao mladi igrači, a on je još uvijek tamo. On je nevjerojatna osoba i jednako takav igrač. Mislim da nije važno jeste li navijač Real Madrida, Milana, Hrvatske ili bilo koga drugog; jednostavno morate voljeti Luku jer način na koji pristupa nogometu i kako igra jest za divljenje.

Mislim da u Milanu još nisu svjesni koliko bi trebali biti sretni što su doveli Luku u svoj klub, jer je jedinstveno, posebno, imati takvog igrača u svlačionici i na terenu. Nevjerojatno je kako igra u njegovim godinama. A osobno, mislim da Luka može igrati još nekoliko godina. A anegdota? Ima ih bezbroj, toliko sjajnih trenutaka, ali one koje nisu poznate moraju ostati između Luke i mene…”, objasnio je bivši Vatreni.