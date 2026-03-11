Rakitić: Odlazak Modrića je velika pogreška Reala, ali i cijelog španjolskog nogometa

Podijeli :

DeFodi Images via Guliver

Ivan Rakitić gostovao je u španjolskoj radijskoj emisiji El Programa de Ortega.

U razgovoru s voditeljem Vicenteom Ortegom dotaknuo se niza aktualnih nogometnih tema, od odlaska Luke Modrića iz španjolskog nogometa do vremena provedenog u Barceloni, piše Marca.

Komentirao je Rakitić svog bivšeg suigrača iz reprezentacije, Modrića.

“On je drugačiji od mnogih. To nije slučajnost jer se jako dobro brine o sebi i priprema, a na kraju, onaj tko radi, to i zaslužuje. Sretan je, zadovoljan, uživa i to je najvažnije, da i mi uživamo u njemu što je duže moguće. Njegov odlazak bila je velika pogreška ne samo Real Madrida, već i cijelog španjolskog nogometa, jer mislim da su trebali puno više inzistirati da ostane.

S obzirom na situaciju u Madridu, mislim da bi trener bio oduševljen da ga ima. Žao mi je jer mladim igračima ne gledamo osobnu iskaznicu, a ono što Luka pokazuje jest da nogomet nema godina”, poručio je Rakitić.

Rakitić je s Barcelonom osvojio Ligu prvaka 2015., to je bio zadnji put da su Katalonci podigli taj trofej.

“Žao mi je što Barça još od 2015. čeka na osvajanje Lige prvaka. I dalje sam uvjeren da smo mogli osvojiti još nekoliko naslova, ali nismo uspjeli jer nismo znali zadržati onu glad iz prve sezone”, objasnio je pa pohvalio sadašnju momčad Barcelone:

“Siguran sam da im je ono što se dogodilo prošle godine s Interom dalo još više gladi za ovu sezonu. Momčad Barcelone potpuno je drugačija s Pedrijem i bez njega. On jako uživa u igri, odlično je čita i zna što njegovoj ekipi treba. Ima sve da bude sve bolji i bolji. Treba uživati u njemu i ne stavljati mu dodatan pritisak kako bismo mogli gledati tog nevjerojatnog igrača”, rekao je Rakitić.

Rakitić je govorio o svom nekadašnjem suigraču Leu Messiju.

“Messi zaslužuje počast u Barceloni, u Hrvatskoj, u Argentini, u Miamiju… On je najbolji u povijesti. Ne morate biti navijač Barçe ili Inter Miamija; ako volite nogomet, volite Lea. On je dečko koji je promijenio način na koji gledamo i razumijemo nogomet. Nadam se, molim vas, da neće prestati igrati i da će nastaviti još nekoliko godina”, zaključio je Rakitić.