Rakitić o Yamalu: ‘Moramo mu pomoći’

Ivan Rakitić uputio je ozbiljno upozorenje mladom talentu Lamineu Yamalu, naglasivši da je put nogometne zvijezde pun izazova poput ozljeda i velikog psihološkog opterećenja. Iako je Yamal, prema njegovim riječima, „doista poseban igrač“, Rakitić je poručio da se tinejdžer ne smije uspoređivati s velikanima Barcelone, nego mora izgraditi vlastitu karijeru.

Rakitić, koji je u Barceloni proveo šest sezona i osvojio trostruku krunu uz Messija, Suareza i Neymara, smatra da Yamal već sada shvaća koliko profesionalni nogomet može biti zahtjevan. Za Flashscore je rekao:

„Sve ide u dobrom smjeru, a on je svjestan da nogomet nosi i svoje lošije strane – ozljede i pritisak kojem je izložen.“

Dodao je da Yamal treba ostati usredotočen na sebe:

„Trebao bi slijediti svoj put, bez usporedbi s velikim igračima koje sam spomenuo. Barcelona i Španjolska imaju u njemu nešto iznimno vrijedno i svi mu moramo pomoći da nauči nositi se s pritiskom. On je zaista poseban.“

Yamalov uspon bio je iznimno brz. Nakon osvajanja Europskog prvenstva 2024. sa Španjolskom, prošle je sezone u Barceloni zabio devet pogodaka i upisao 13 asistencija, predvodeći momčad Hansija Flicka do naslova u La Ligi i osvajanju Kupa kralja. Njegove impresivne predstave donijele su mu drugo mjesto u izboru za Zlatnu loptu, odmah iza Ousmanea Dembelea.

U aktualnoj sezoni nastavio je s odličnim partijama te je, unatoč problemima s ozljedama, zabio šest golova i upisao pet asistencija u La Ligi i Ligi prvaka. Yamal otvoreno govori o svojim ciljevima: nakon što je dobio nagradu Di Stefano za najboljeg igrača sezone 2024./25., istaknuo je da želi osvojiti sve – La Ligu, Ligu prvaka, Svjetsko prvenstvo i Zlatnu loptu do 2026. godine.

„Želim sve. Nadam se da ću to i ostvariti, i dok god možemo igrati, sve je moguće“, poručio je.