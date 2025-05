Prosinečki pred El Clasico: ‘Real ima zadnju šansu, to je utakmica za koju se živi’

Podijeli :

Danas je od 16.15 sati na rasporedu El Clasico u kojem Real Madrid još može zakomplicirati titulu za prvaka Španjolske.

U slučaju pobjede Barcelone nad Real Madridom sve je riješeno. Jedan od rijetkih koji su nosili dres oba kluba je naš Robert Prosinečki.

“Ne znam kaj da velim, El Clasico je Realova zadnja šansa, Barcelona igra odlično, ali izgubila je od Intera dramatično u polufinalu Lige prvaka i sve je otvoreno. El Clasico je uvijek El Clasico”, rekao je legendarni Žuti za Sportske novosti.

Nezahvalno mu je davati prognoze.

“Barcelona u Ligi prvaka nije uspjela, ali događa se. Osvojili su Kup, vjerojatno će i prvenstvo, imaju četiri boda prednosti četiri kola prije kraja, a igrali su i polufinale Lige prvaka. Dramatična je bila utakmica s Interom. Možda malo nisu imali ni sreće, možda su malo ofenzivni, ali da igraju najljepši nogomet, to bez daljnjega. To im je šok, međutim imaju vremena, svi su mladi, nova mogućnost je sljedeće godine. U El Clasicu se nikad ne zna, to je utakmica za koju se živi, a Real ima posljednju šansu. Ako izgubi gotovo je.”

Carlo Ancelotti ide iz Reala, vjerojatno stiže Xabi Alonso. Hoće li u završnici to što je trener na odlasku biti plus ili minus?

“Što pričamo o Ancelottiju? Pa ne kužim… Frajer je osvojio sve kaj se može i sad mi pričamo je li plus ili minus. Vjerojatno je došlo do zasićenja, dugo godina je tamo. Ne treba pričati o njegovoj kvaliteti, nego su očito htjeli promjenu. Xabi Alonso je bivši igrač Reala koji je prošle godine u Leverkusenu napravio senzaciju. Ove je opet bio tu negdje, drugi je iz Bayerna, smatraju ga trenerom budućnosti Reala.”

Dobio je i pitanje bi li on produžio ugovor Luki Modriću da je šef u Realu.

“Ne znam. Ne ulazim u to bih li dao jer ja ne dajem. To oni najbolje znaju. Luka će sam odlučiti s Realom, nije mi poznato hoće li mu ponuditi još godinu dana. Vidjet ćemo kad prođu ove preostale utakmice i završi sezona.”

Komentirao je i talentiranog Lamine Yamala.

“Tek je počeo. Tko zna što će biti, kako će se razvijati dalje, hoće li doći do ozljeda. Ne znam hoće li itko moći napraviti onakav kontinuitet sjajnih igračkih godina kao Lionel Messi. Yamal ima kvalitetu, a stotinu stvari se još mora namjestiti, puno tu ima za igrati da bi se moglo o njemu govoriti kao o nasljedniku Messija. Nadamo se da neće imati ozljeda, u tom slučaju je sve moguće.”