Propao je transfer Vatrenog u Hull? Umjesto kod Jakirovića, želi u La Ligu

Čini se kako Sergej Jakirović i Franjo Ivanović ipak neće ponovno udružiti snage na otoku.
Premda su engleski i portugalski mediji najavljivali kako je povremeni hrvatski reprezentativac na korak do prelaska u engleski Hull City, dogodio se potpuno neočekivani preokret u ljetnom prijelaznom roku.
Poznati nogometni insajder Lorenzo Lepore otkrio je kako je napadač Benfice izravno odbio ponudu novog člana engleske elitne lige te poručio klupskom vodstvu kako je njegova prva želja odlazak u španjolski Real Betis.
Mladi hrvatski napadač traži novu sredinu u kojoj će imati znatno veću minutažu u odnosu na proteklu sezonu u Benfici. Prema informacijama talijanskog insajdera, Ivanović smatra kako je projekt Real Betisa u ovom trenutku najbolja destinacija za njegov nogometni razvoj.
Klub iz Seville radi na posudbi s opcijom otkupa ugovora na kraju sezone, a sam igrač dao je potpunu prednost nastavku karijere u španjolskoj La Ligi umjesto u engleskoj Premier ligi.
Nakon odbijenice hrvatskog napadača, trener Sergej Jakirović i vodstvo Hulla okrenuli su se alternativnim rješenjima u napadu. Kako prenose francuski mediji i Yahoo Sports, engleski klub spreman je platiti čak 20 milijuna eura za dovođenje 22-godišnjeg napadača Nice Mohameda-Alija Choa.
Mladi reprezentativac Francuske, koji je stasao u omladinskom pogonu PSG-a te nastupao za Angers i Real Sociedad, prošle je sezone u dresu Nice upisao 37 nastupa uz pet pogodaka i pet asistencija. Ukoliko se ovaj posao realizira, Cho bi postao najveće ulazno pojačanje Hulla u ovom ljetnom prijelaznom roku.
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