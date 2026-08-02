Propao je transfer Vatrenog u Hull? Umjesto kod Jakirovića, želi u La Ligu

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AP Photo/Armando Franca via Guliver Images

Čini se kako Sergej Jakirović i Franjo Ivanović ipak neće ponovno udružiti snage na otoku.

Premda su engleski i portugalski mediji najavljivali kako je povremeni hrvatski reprezentativac na korak do prelaska u engleski Hull City, dogodio se potpuno neočekivani preokret u ljetnom prijelaznom roku.

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Poznati nogometni insajder Lorenzo Lepore otkrio je kako je napadač Benfice izravno odbio ponudu novog člana engleske elitne lige te poručio klupskom vodstvu kako je njegova prva želja odlazak u španjolski Real Betis.

Mladi hrvatski napadač traži novu sredinu u kojoj će imati znatno veću minutažu u odnosu na proteklu sezonu u Benfici. Prema informacijama talijanskog insajdera, Ivanović smatra kako je projekt Real Betisa u ovom trenutku najbolja destinacija za njegov nogometni razvoj.

Klub iz Seville radi na posudbi s opcijom otkupa ugovora na kraju sezone, a sam igrač dao je potpunu prednost nastavku karijere u španjolskoj La Ligi umjesto u engleskoj Premier ligi.

Nakon odbijenice hrvatskog napadača, trener Sergej Jakirović i vodstvo Hulla okrenuli su se alternativnim rješenjima u napadu. Kako prenose francuski mediji i Yahoo Sports, engleski klub spreman je platiti čak 20 milijuna eura za dovođenje 22-godišnjeg napadača Nice Mohameda-Alija Choa.

Mladi reprezentativac Francuske, koji je stasao u omladinskom pogonu PSG-a te nastupao za Angers i Real Sociedad, prošle je sezone u dresu Nice upisao 37 nastupa uz pet pogodaka i pet asistencija. Ukoliko se ovaj posao realizira, Cho bi postao najveće ulazno pojačanje Hulla u ovom ljetnom prijelaznom roku.